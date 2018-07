NEC moet nieuwkomer na botsing op training waarschijnlijk half seizoen missen

NEC maakte twee weken geleden melding van de komst van Randy Wolters, maar de kans is groot dat de aanvaller voorlopig niet van waarde kan zijn voor zijn nieuwe werkgever. Omroep Gelderland meldt maandag namelijk dat de buitenspeler door een knieblessure waarschijnlijk maanden aan de kant zal staan.

Wolters is volgens de regionale omroep door een botsing op de training geblesseerd geraakt aan de binnenband van zijn rechterknie. Wolters zal woensdag in het ziekenhuis nader worden onderzocht, waarbij er ook gekeken zal worden of de nieuwkomer onder het mes moet. De verwachting is dat de 28-jarige aanvaller tot de winterstop aan de kant zal staan.

De van Dundee FC overgenomen Wolters, ex-speler van onder meer ADO Den Haag en VVV-Venlo, liet eerder tijdens zijn presentatie nog optekenen zo snel mogelijk op het veld te willen staan bij zijn nieuwe club: “Ik heb N.E.C. altijd al een mooie club gevonden en denk dat ik met mijn manier van spelen iets kan brengen wat men hier graag ziet. Ik kijk er naar uit om wedstrijden te spelen in de Goffert en om er samen met iedereen bij de club twee mooie seizoenen van te maken.”