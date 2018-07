Heraclied legt de lat hoog: ‘Ik wil minimaal vijftien goals maken’

Heracles Almelo versterkte zich deze zomer met Adrián Dalmau. De 24-jarige aanvaller kwam over van Villarreal, zette zijn handtekening onder een tweejarig contract bij de club uit Almelo en hoopt komend seizoen de eerste spits te zijn in de ploeg van trainer Frank Wormuth. De Spanjaard mikt op vijftien doelpunten en een hoop assists.

Heracles zag na vorig seizoen Paul Gladon terugkeren naar Wolverhampton Wanderers en trok met Joey Konings en Dalmau twee centrumspitsen aan. Laatstgenoemde kwam vorig seizoen nog uit voor Villarreal B. "Heracles is voor mij een goede optie om mij door te ontwikkelen. Het is een mooie en goed presterende club in Nederland. Mijn ambitie is om een grote spits te worden", aldus de aanwinst tegen TC Tubantia.

Dalmau was vorig seizoen goed voor elf competitiedoelpunten voor Villarreal B en wil dat aantal overtreffen. "Ik wil minimaal vijftien goals maken en ook veel assists geven. Ik ben een vechter en wil dit seizoen veel scoren”, vertelt Dalmau, die de Nederlandse taal zo snel mogelijk onder de knie probeert te krijgen."Ik doe mijn best, maar het is wel lastiger dan verwacht. De voertaal in de groep is Nederlands met een klein beetje Engels en Duits erbij. Voor mij was het daarom best een moeilijke eerste week. Het gaat nu steeds beter."

Behalve Dalmau en Konings versterkte Heracles zich ook met Silvester van der Water (Almere City), Stephen Sama (Greuther Fürth), Janis Blaswich (Borussia Mönchengladbach), Maximilian Rossmann (Sportfreunde Lotte), Yoëll van Nieff (FC Groningen), Jelle van Benthem (FC Twente), Lennart Czyborra (Schalke 04) en Alexander Merkel (Admira Wacker).