‘De beslissing van Griezmann was niet doorslaggevend, al speelde het wel rol’

Thomas Lemar was twee weken geleden nog van de partij toen Frankrijk zich in Moskou tot wereldkampioen kroonde en de linksbuiten werd maandag alweer gepresenteerd bij zijn nieuwe club. De 22-jarige aanvaller ruilde AS Monaco eerder deze zomer voor zeventig miljoen euro in voor Atlético Madrid en kan niet wachten om aan zijn nieuwe uitdaging te beginnen.

“Ik heb slechts een korte vakantie gehad, maar dat is bijzaak. Ik kijk er enorm naar uit om voor deze club te mogen spelen, vakantie komt later wel”, vertelde hij tijdens zijn officiële presentatie. “Ik wil nu eerst al mijn ploeggenoten ontmoeten, vijf of zes ken ik er al. Ik wil ook de fans in het Wanda Metropolitano ontmoeten, ik wil echt voor deze club gaan spelen.”

Lemar gaat bij los Colchoneros samen spelen met Antoine Griezmann, zijn landgenoot die voor de start van het WK bekendmaakte ondanks een maandenlange geruchtenstroom over een transfer naar Barcelona niet te vertrekken. De nieuwkomer heeft hier zijn beslissing echter niet van af laten hangen: “Het was geen doorslaggevende factor in mijn keuze, al heeft het wel een rol gespeeld. Antoine en Lucas Hernández hebben me al veel over de club verteld. Ik ben erg blij met mijn keuze, ze zeiden tegen mij dat dit een club is waar ik echt beter kan worden.”

Lemar is zich er ook van bewust dat er waarschijnlijk andere dingen van hem gevraagd zullen worden dan in Monaco: “Ik weet wat er hier geëist wordt, als ik meer moet rennen zal ik dat doen.” Een van de podia waarop de miljoenenaankoop zich aankomend seizoen hoopt te kunnen onderscheiden is de Champions League: “Dat kan inderdaad een doel zijn, de finale wordt hier bij ons thuis gespeeld. We zullen er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen en het toernooi uiteindelijk te winnen.”