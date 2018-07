Koster geïrriteerd: ‘Normaal is dit goed voor drie wedstrijden schorsing’

Daniel Crowley werd een jaar geleden door Willem II overgenomen van Arsenal, maar kwam vooralsnog niet verder dan twaalf wedstrijden in de hoofdmacht van de Tilburgers. Na een uitleenbeurt aan SC Cambuur, waar hij de tweede helft van de afgelopen voetbaljaargang speelde, moet dit het seizoen worden waarin hij een vaste waarde wordt in het Koning Willem II Stadion. De twintigjarige middenvelder lijkt dan echter wel iets aan zijn speelstijl te moeten veranderen.

In de voorbereiding laat Crowley zich namelijk met enige regelmaat van zijn slechtste kant zien. Na een incident in de oefenwedstrijd tegen Al-Khor trapte hij zaterdag na in het vriendschappelijke duel met KV Mechelen. Naast een gele kaart kreeg hij hiervoor ook een standje van trainer Adrie Koster: “Met dergelijke acties dupeert Crowley de ploeg”, legt de oefenmeester uit aan het Brabants Dagblad.

“Normaal is het goed voor een rode kaart en een wedstrijd of drie schorsing. Hij zal er toch anders mee moeten omgaan als er overtredingen worden gemaakt op hem”, gaat Koster verder. De trainer hoopt dat zijn middenvelder van de eerdere incidenten kan leren, aangezien hij op voetballend gebied wel een meerwaarde kan zijn voor de Brabanders.

“Hij laat zien dat hij met zijn balvaardigheid heel belangrijk kan zijn voor Willem II. Ook het mee terug verdedigen gaat steeds beter”, laat hij weten. Koster speelt met zijn nieuwe club nog één oefenwedstrijd, aangezien zaterdag op de open dag Aris Saloniki de laatste tegenstander van de voorbereiding is. Willem II begint het Eredivisie-seizoen op zaterdag 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.