Pechvogel van Liverpool sluit weer aan: ‘Ik heb deze zomer hard gewerkt’

Daniel Sturridge kampte de afgelopen jaren met het nodige blessureleed en kende afgelopen seizoen een tegenvallende huurperiode bij West Bromwich Albion. De 28-jarige spits kent tot dusver een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen en geeft aan hongerig te zijn. “Dat zal nooit veranderen”, zegt Sturridge in gesprek met Sky Sports.

“Ik porbeer iedere dag te beginnen met een positieve mindset. De voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat voorlopig heel goed. Het is geweldig om deel uit te maken van het team en te kunnen bijdragen aan het winnen van wedstrijden. Ik voel me geweldig, maar het gaat niet alleen over mij. Dat gaat ook over het team. Het gaat er ook om wat we als groep doen”, stelt de spits, die reeds alle vriendschappelijke wedstrijden namens Liverpool speelde.

In het laatste oefenduel, met Manchester United (1-4 winst), droeg Sturridge in de tweede helft zelfs de aanvoerdersband. Jürgen Klopp heeft al laten weten dat de spits voorkomt in zijn plannen, mits hij fit weet te blijven. “Iedereen drijft zichzelf hier tot het uiterste, omdat het een mooi seizoen kan worden. We hebben het gevoel dat we iets speciaals kunnen doen. Ik heb deze zomer heel hard gewerkt, maar er is nog veel werk te verzetten.”

“Ik wil gewoon het team helpen om wat te winnen, daar draait het allemaal om. We willen iets winnen, daar zijn we in het recente verleden al dichtbij geweest. Afgelopen seizoen was ik hier niet, maar in de Champions League was succes heel dichtbij”, besluit Sturridge, die in de afgelopen vijf seizoenen slechts 98 wedstrijden voor Liverpool speelde. Namens West Bromwich Albion, dat hem een halfjaar huurde van the Reds, kwam hij tot zes duels.