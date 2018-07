FC Utrecht bevestigt komst drievoudig Zweeds international

FC Utrecht heeft zich versterkt met Emil Bergström, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 25-jarige verdediger komt over van Rubin Kazan en heeft in de Domstad een driejarig contract ondertekend, dat hem tot medio 2021 aan FC Utrecht verbindt. Bergström wordt transfervrij overgenomen van de Russische club.

Bergström liet zijn contract bij Rubin Kazan ontbinden wegens achterstallige betalingen. De Russische club verhuurde hem afgelopen anderhalf jaar aan het Zwitserse Grasshoppers, waarvoor de verdediger totaal 58 wedstrijden speelde. De drievoudig Zweeds international stond sinds februari 2016 onder contract bij Rubin Kazan, dat hem destijds overnam van het Zweedse Djurgårdens IF.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Jul 2018 om 2:56 (PDT)

In 2011 maakte hij bij die club op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het betaald voetbal. “In de persoon van Emil halen we een intelligente speler in huis, die positioneel erg sterk is. Emil is een echte verdediger en beschikt over veel duelkracht. Aan de bal neemt hij initiatief en hij heeft een goede passing", aldus Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken bij FC Utrecht, op de website van de club. Eerder versterkten de Utrechters zich met Jonas Arweiler, Simon Gustafson, Leon Guwara, Joris van Overeem, Maarten Paes en Othmane Boussaid.

Ook onder meer Racing Genk, Anderlecht en FC Basel en Udinese zouden in de markt geweest zijn voor Bergström. "Voor zijn leeftijd heeft hij al heel veel ervaring. Emil is bovendien een echte persoonlijkheid. Bij Djurgårdens was hij al op jonge leeftijd aanvoerder en hij droeg bij Grasshoppers zelfs als huurling de aanvoerdersband. Emil is fysiek sterk en heeft een winnaarsmentaliteit en past wat dat betreft uitstekend bij onze club."