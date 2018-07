Cristiano Ronaldo-gekte in Serie A: ticketprijzen gaan door het dak

Cristiano Ronaldo gaat met Juventus in de derde speelronde van de Serie A op bezoek bij Parma en supporters die nog geen kaartje hebben en er toch bij willen zijn in het Stadio Ennio Tardini, zullen diep in de buidel moeten tasten. Volgens Tuttosport worden kaartjes op verkoopwebsites aangeboden voor een veelvoud van het aankoopbedrag.

Ronaldo maakte deze zomer voor honderd miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus. Als speler van Manchester United en Real Madrid kwam de Portugees al regelmatig in actie tegen clubs uit de Serie A, maar komend seizoen is het voor het eerst dat hij ook clubs uit de onderste regionen van de competitie bezoekt. Op 2 september staat de wedstrijd tussen Parma en Juventus op het programma en die wedstrijd is al geruime tijd uitverkocht. De prijzen op de tweedehands ticketsites gaan door het dak.

De Italiaanse sportkrant schrijft dat kaartjes achter het doel normaal gesproken 25 euro kosten, maar nu voor liefst 178 euro worden aangeboden. Ter vergelijking: een seizoenkaart op die tribune kost doorgaans 190 euro. De toegangskaarten in andere delen van het stadion gaan ook meerdere keren over de kop. Een kaartje van normaal 60 euro wordt aangeboden voor 199 euro, een kaartje van normaal 100 euro kost nu 386 euro en een zitplek die normaal 150 euro kost, kost voor het duel met Juventus 450 euro.

Ronaldo verschijnt maandag voor het eerst op het trainingsveld bij Juventus. De selectie van la Vecchia Signora verblijft momenteel in de Verenigde Staten ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Woensdag staat de wedstrijd tegen Real Madrid in kader van de International Champions Cup op het programma. Ronaldo kan zijn officiële debuut voor Juventus maken op 18 augustus in de eerste competitiewedstrijd tegen Chievo. Zijn thuisdebuut kan hij een week later maken tegen Lazio.