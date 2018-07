‘Je werd zelfs een beetje uitgelachen als je op school wilde voetballen’

Denis Genreau wordt dit seizoen door PEC Zwolle gehuurd van Melbourne City en maakt tijdens de voorbereiding indruk. Waar hij in Australië nog als middenvelder speelde, posteert John van 't Schip hem als hangende rechtsbuiten. “Dat verrast me ook wel een beetje”, zegt de in Parijs geboren Genreau in gesprek met de Stentor.

“Soms stond ik zelfs voor de verdediging. Dan kom je niet zo vaak in scoringspositie. Ik heb altijd wel kunnen scoren. Het gevoel na een doelpunt is heerlijk, helemaal bij een nieuwe club”, stelt de Australiër, die een lastige periode bij Melbourne City achter de rug had toen hij bij PEC Zwolle arriveerde. Onder trainer Warren Joyce kwam hij amper aan spelen toe. “Ik wilde voetballen, maar hij had me niet nodig. PEC Zwolle werd daardoor een uitweg.”

“Weet je, ik heb het echt naar mijn zin. Er werd me in Australië verteld dat het in Europa moeilijk aanpassen zou worden. Het voetbal zou hier ook keihard zijn, maar daar merk ik dus niets van”, vervolgt Genreau. Van 't Schip liet hem in de hoofdmacht van Melbourne City debuteren. Als hangende rechtsbuiten kwam hij reeds vijf keer tot scoren in de oefencampagne van PEC Zwolle.

“Ik ben hier gekomen om veel te leren en me goed te ontwikkelen. Dat ik nu al zo belangrijk kan zijn, maakt me heel blij”, concludeert Genreau. “Australië is zo ontzettend mooi, alleen voetbal is er niet populair. Je werd zelfs een beetje uitgelachen als je op school wilde voetballen. Het is er de vierde sport misschien. Iedereen deed aan footy (soort rugby, red.). Daarvoor gingen 80.000 mensen naar het stadion. Gek hè.”