Wanhopige Mourinho doet oproep: ‘Ik hoop dat zij Jones en Rashford volgen’

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt voor Manchester United vooralsnog teleurstellend. De ploeg van José Mourinho won nog geen wedstrijd en ging afgelopen zaterdag met 4-1 onderuit in de International Champions Cup tegen Liverpool. De selectie van the Red Devils is verre van compleet en dat komt voornamelijk doordat een groot deel van de spelersgroep nog geniet van de vakantie na deelname aan het WK. De manager hoopt dat meerdere spelers hun vakantie afbreken, om beter aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen.

Paul Pogba, Romelu Lukaku en Marouane Fellaini speelden de finale of troostfinale op het WK in Rusland en verblijven momenteel in Beverly Hills, terwijl Jesse Lingard in Miami geniet van zijn vakantie. Marcus Rashford en Phil Jones meldden zich deze week al op Carrington ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Mourinho hoopt dat andere vakantiegangers dat voorbeeld volgen.

“Ik hoop dat de jongens die van hun welverdiende vakantie genieten, ook een beetje op zichzelf letten en dat ze doen wat Rashford en Phil Jones hebben besloten. Zij zijn iets eerder teruggekomen om het team te helpen, want aan het begin van het nieuwe seizoen komen we in de problemen”, wordt Mourinho geciteerd door diverse Engelse media.

Door de verkoop van Daley Blind en blessureleed bij Nemanja Matic en Antonio Valencia, zit Mourinho nog krapper in zijn spelers. Manchester United heeft Fred (Shakhtar Donetsk), Diogo Dalot (FC Porto) en doelman Lee Grant (Stoke City) aangetrokken, maar desondanks is Mourinho nog lang niet blij met de activiteiten van de club op de transfermarkt. Volgens de Daily Mail zou het zelfs rommelen tussen Mourinho en algemeen directeur Ed Woodward. De Portugese manager heeft bij de clubleiding aangetrokken op minimaal nog twee nieuwe spelers.

“Ik denk niet dat ik er nog twee bij ga krijgen, misschien wordt het er maar een. Ik heb een paar maanden geleden een lijst met vijf namen ingeleverd en we moeten afwachten of het mogelijk is dat een van deze spelers wordt gehaald. Als dat niet het geval is, moeten we blijven vechten en geloven in de spelers die we hebben”, zei Mourinho onlangs.