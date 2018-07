‘Real Sociedad is ‘optimistisch’ over komst van back van Real Madrid’

Real Madrid neemt tijdelijk afscheid van Theo Hernández. De twintigjarige linkerverdediger kwam vorig jaar zomer over van Atlético Madrid en staat nu voor een transfer naar Real Sociedad, meldt sportkrant AS.

Hernández is met Real Madrid mee afgereisd naar het trainingskamp in de Verenigde Staten, maar Real Sociedad is ‘optimistisch’ dat men de komst van de jeugdinternational deze week kan afronden. Het talent komt op huurbasis over van Real en er zal geen optie tot koop worden opgenomen in de huurovereenkomst.

Real Sociedad is bereid om de helft van het salaris van Hernández voor zijn rekening te nemen, maar alléén als men dan een koopoptie weet te bedingen. Trainer Julen Lopetegui en voorzitter Florentino Pérez lijken toekomst te zien in Hernández en willen dus niet meewerken aan een dergelijke clausule, zo valt er te lezen.

Hernández, die tot medio 2023 vastligt in het Santiago Bernabéu, komt uit de jeugdopleiding van Atlético en na een seizoen voor Deportivo Alavés te hebben gespeeld, maakte hij vorig jaar voor dertig miljoen euro de overstap naar de Koninklijke. De linkspoot speelde tot dusverre 23 wedstrijden in het eerste van Real.