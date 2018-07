‘We willen doen wat Ajax doet, met meer nadruk op resultaten op korte termijn’

Anderlecht wist zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd met 1-4 te winnen van KV Kortrijk. Bij de Belgische topclub is er sinds het aantreden van eigenaar en voorzitter Marc Coucke een nieuwe wind gaan waaien. Paars-Wit kiest ‘volop voor de jeugd’ en wil zich volgens Coucke spiegelen aan Ajax.

“Op onze schouders tsjilpen twee vogeltjes. Het ene zingt in youth we trust. Het andere bekt dat we elke week moeten winnen. We willen doen wat Ajax doet, opleiden, maar met iets meer nadruk op resultaten op korte termijn. Jij vergelijkt het met Monaco, maar we zijn niet van plan plots zes spelers van dik tien miljoen te kopen zoals ze daar deden in de hoop die dan voor veel meer te kunnen doorverkopen”, zegt Coucke in gesprek met Het Nieuwsblad.

“We worden liever derde met het behoud van onze waarden, geloof in de jeugd, dan tweede door onze waarden te verloochenen. We weten dat we ook nog gaan verliezen”, vervolgt de vermogende zakenman, die sinds eind 2017 eigenaar is van Anderlecht en sinds maart 2018 officieel voorzitter is. “95 procent van onze kern is klaar en als de jeugd zo blijft presteren, dan moeten we die laatste 5 procent niet meer gaan zoeken.”

“Oké, misschien nog één of twee verdedigers, maar die mogen Bornauw dan niet een heel jaar naar de bank verdringen”, doelt Coucke op de negentienjarige Sebastiaan Bornauw, die tegen KV Kortrijk debuteerde voor Anderlecht. “Maar goed: veertig competitieduels, zes Europese, of liever een tiental, want we gaan overwinteren – en een reeks bekerduels: dat is meer dan 55 wedstrijden en dan moet je kunnen roteren zonder veel kwaliteitsverlies.”