Kovac benadrukt: ‘Het is duidelijk dat hij deze club niet zal verlaten’

Marca en Sky Deutschland wisten zondag te melden dat Robert Lewandowski nog altijd van club hoopt te wisselen deze zomer. Real Madrid zou in de markt zijn voor de Poolse spits van Bayern München. Niko Kovac, trainer van der Rekordmeister, bevestigt dat Lewandowski denkt aan een transfer.

“Het is waar dat Robert eraan denkt om van club te wisselen. Dat is wat hij wil, maar het gaat er ook om wat wij als club willen. Wij zijn Bayern, hebben op dit moment een topspits en laten ons zeker niet door iemand van buitenaf vertellen hoe we het moeten doen”, laat Kovac er geen misverstand over bestaan in gesprek met Sky Deutschland. Het contract van Lewandowski bij Bayern loopt nog tot medio 2021.

De clubleiding heeft al meerdere malen laten doorschemeren dat de spits niet te koop is en dat standpunt onderstreept Kovac nog maar eens. “Het is duidelijk dat hij deze club niet zal verlaten. We hebben een spits van wereldklasse en willen die zeker niet afstaan of weggeven”, benadrukt de Kroatische oefenmeester. Giovane Elber, voormalig spits van Bayern, is van mening dat Lewandowski zich moet focussen op zijn huidige club.

“Het geen goede zaak dat zijn zaakwaarnemer vorig seizoen al heeft geroepen dat hij wil vertrekken. Een speler moet met zijn gedachten bij de club zijn waar hij onder contract staat en voor Lewandowski is dat Bayern. Vorig seizoen hebben we gezien dat hij er niet stond toen het team hem het meest nodig had. Ik hoop dat hij nu met de juiste mindset terugkeert bij Bayern en weer gaat trainen. De dingen die gaan gebeuren, moet hij overlaten aan zijn zaakwaarnemer”, concludeert Elber in gesprek met Goal.