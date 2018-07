Younes kiest voor nummer 34 als eerbetoon aan Abdelhak Nouri

Amin Younes gaat bij Napoli voetballen met rugnummer 34. Het is van de aanvaller een eerbetoon aan Abdelhak Nouri, die met hetzelfde nummer voetbalde bij Ajax en vorig jaar een hartstilstand kreeg tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk.

De 24-jarige Younes ruilde Ajax deze zomer transfervrij in voor een avontuur in het Stadio San Paolo, al kent hij met een achillespeesblessure een valse start. De vijfvoudig international van Duitsland, twee doelpunten, zal waarschijnlijk pas in december zijn debuut kunnen maken voor het team van trainer Carlo Ancelotti.

Younes, die voor vijf seizoenen heeft getekend, voetbalde bij Ajax samen met Nouri. Hij was op vakantie toen de 21-jarige Appie in Zillertal in elkaar zakte, werd gereanimeerd en per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck werd afgevoerd. Ajax maakte bekend dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

Younes brak zijn vakantie af om zijn ploeggenoten te steunen en liet eerder in De Telegraaf weten het toen zwaar te hebben gehad: “Door de korte vakantie, het leed rond Appie Nouri en de weigering van Ajax me te laten gaan, was het een moeilijke tijd.” Eerder koos ook onder anderen Kluivert ervoor om met nummer 34 te gaan spelen.