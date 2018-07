Been wijst aanvoerder aan: ‘Het zou hem een bepaalde status geven’

Giovanni van Bronckhorst maakt deze week niet alleen bekend wie eerste doelman wordt van Feyenoord, maar ook wie de aanvoerdersband overneemt van de naar Al-Ittihad vertrokken Karim El Ahmadi. Mario Been zou Tonny Vilhena een geschikte captain vinden, zo vertelt hij voor de camera van RTV Rijnmond.

“Ik denk dat je een keuze moet maken voor een speler van wie je denkt dat hij altijd gaat spelen. Als je dan binnen dit elftal gaat kijken, kom je misschien wel uit bij Vilhena. Hij is natuurlijk nog vrij jong, maar toch al een paar jaar aanwezig binnen dit elftal”, aldus de voormalig trainer van onder meer Feyenoord.

“Robin van Persie, van hem weet je niet of hij elke week kan spelen. Hij is sowieso een aanvoerder, zowel binnen als buiten het veld. Het zal Vilhena ook een bepaalde status geven, hij is een jongen die dat verdient.” De 23-jarige Vilhena speelde 219 wedstrijden voor Feyenoord en daarin was hij goed voor 34 doelpunten en 21 assists.

De elfvoudig international van het Nederlands elftal komt op het middenveld mogelijk samen te spelen met Jordy Clasie, die wordt gehuurd van Southampton. Van Bronckhorst kan ook nog beschikken over onder anderen Sofyan Amrabat en Renato Tapia. “Zij zullen moeten uitmaken wie naast Vilhena op het middenveld zal spelen, want hij is wel een vaste waarde.”