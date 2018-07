Neymar reageert op kritiek: ‘De waarheid is dat ik lijd op het veld’

Tijdens en na het WK is er het nodige gezegd en geschreven over het gedrag van Neymar op het toernooi in Rusland. De Braziliaanse aanvaller kreeg de nodige kritiek voor zijn theatrale gedrag op het veld. In een video op Twitter heeft Neymar nu gereageerd op de discussie die rond zijn persoon is ontstaan.

“Afdrukken van noppen op de schenen. Een trap in de wervelkolom. Gestamp op de voet. Je kan denken dat ik overdrijf en dat is in sommige gevallen ook zo. Maar de waarheid is dat ik lijd op het veld. Van buitenaf heb je geen idee wat ik doormaak”, zegt Neymar. “Wanneer ik vertrek zonder de pers te woord te staan, heeft dat niet te maken met het feit dat ik niet tegen mijn verlies kan.”

“Dat is omdat ik nog steeds niet weet hoe ik jullie moet teleurstellen. Wanneer ik onbeleefd lijk, is dat niet omdat ik een verwend kind ben. Dat is omdat ik nog niet weet hoe ik met mijn frustraties moet omgaan”, vervolgt de aanvaller. Hij strandde met Brazilië op het WK in de kwartfinale, na een 2-1 nederlaag tegen België. “Er zit nog altijd een jongen in mij. De ene keer verbaast hij iedereen, de andere keer maakt hij iedereen boos.”

“Ik probeer die jongen in mij in leven te houden. Je zal denken dat ik teveel val in het veld, maar ik val niet. Ik brokkel af. Dat doet meer pijn dan dat er iemand op je geopereerde enkel gaat staan. Ik heb de tijd genomen om jullie kritiek te accepteren. Ik keek naar mezelf in de spiegel en ben een nieuwe man geworden. Ik viel, maar alleen de mensen die vallen, kunnen weer opstaan”, besluit Neymar zijn relaas.