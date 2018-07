Verdediger neemt afscheid van Barcelona: ‘Het is één familie’

Lucas Digne heeft zijn laatste wedstrijd voor Barcelona gespeeld. De linksback staat op het punt om zijn transfer naar Everton af te ronden en neemt via Instagram alvast afscheid van de supporters van zijn huidige werkgever in Catalonië.

“De afgelopen twee jaar zijn als een kinderdroom geweest. Ik wil iedereen graag bedanken. Om te beginnen het personeel van de club: de medische staf, de beveiligers en de koks die hebben laten zien dat deze club één familie is. Ik heb hier een goede tijd gehad. De stad Barcelona zal mij ook altijd bijblijven. Ik heb er prachtige momenten meegemaakt met prachtige mensen”, schrijft de 25-jarige Digne.

“Ten slotte bedank ik mijn collega’s, geweldige personen die mij altijd hebben geholpen en bovendien de beste spelers in de wereld zijn. Dit alles geeft aan dat Barcelona meer is dan een team, het is een prachtige familie. Een dikke knuffel voor iedereen en ik wens jullie heel veel succes in het komende seizoen”, besluit de 21-voudig international van Frankrijk, die momenteel tot de zomer van 2021 vastligt in het Camp Nou.

Die verbintenis gaat voor naar verluidt veertien miljoen euro afgekocht worden door directeur voetbalzaken Marcel Brands. De transfersom zou uiteindelijk nog met acht miljoen kunnen lopen. Er ligt op Goodison Park een vijfjarig contract klaar voor Digne en daar zou hij dan de concurrentie moeten aangaan met onder anderen Leighton Baines en Brendan Galloway.