Ibrahimovic schittert met eerste hattrick in Major League Soccer

Zlatan Ibrahimovic heeft Los Angeles Galaxy hoogstpersoonlijk aan de drie punten geholpen. De aanvaller maakte in de nacht van zondag op maandag een hattrick in de thuiswedstrijd tegen Orlando City SC (4-3), zijn eerste drieklapper in de Major League Soccer.

De 36-jarige Ibrahimovic maakte de 2-1, 3-2 en 4-2 en verzorgde tevens de assist bij het openingsdoelpunt van Giovani dos Santos na 39 minuten spelen. De voormalig international van Zweden staat nu op vijftien doelpunten in zeventien wedstrijden voor de huidige nummer drie van de MLS, die gecoacht wordt door de Duitser Sigi Schmid.

??BAAASS?? Zlatan Ibrahimovic met een HATTRICK ??? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 juli 2018

Ibrahimovic zal woensdag overigens ontbreken bij de wedstrijd tussen Juventus en sterren van de Major League Soccer. Uit voorzorg, want de spits heeft in één week tijd drie duels gespeeld en daarin ook de nodige vluchten gemaakt. “Ik ben teleurgesteld om de 2018 All-Star game tegen Juventus te moeten missen.”

“Ik wil de supporters bedanken dat ze hebben gestemd om mij in het team te krijgen. Het blijft mijn voornaamste doel om doelpunten te maken en om Los Angeles Galaxy aan een plek in de play-offs te helpen.” Ibrahimovic kwam in maart over van Manchester United en tekende een contract tot nieuwjaarsdag 2021 bij Los Angeles.