Transfer naar Napoli ketste af: ‘Jammer dat het niet doorging’

Napoli wilde Davy Klaassen in januari uit zijn sportieve lijden verlossen, maar problemen rondom de portretrechten van de middenvelder zouden een transfer hebben verhinderd. Toenmalig manager Sam Allardyce zei ‘teleurgesteld’ te zijn. Davy Klaassen leek zelf wel open te staan voor een transfer.

“Dat was allemaal te kort dag. De trainer vertelde het me op de laatste dag voor de transferdeadline. Eigenlijk wil je dat soort dingen niet beslissen op het laatste moment. Het was jammer dat het niet doorging. Maar ik had niet iets van: nu stort mijn wereld in”, aldus Klaassen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

JA HOOR! Op de dag van zijn transfer (!) scoort Davy Klaassen voor SV Werder Bremen, in het oefenduel met Arminia Bielefeld ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 27 juli 2018

De zestienvoudig international van het Nederlands elftal voegt eraan toe dat hij gehoopt had om zijn kans in de voorbereiding te pakken, maar ‘snel’ in de gaten kreeg dat hij niet in de plannen van Marco Silva voor zou komen. Hij tekende derhalve een contract bij Werder Bremen en hoopt daar het voetbalgeluk te hervinden.

De club uit de Bundesliga betaalde vijftien miljoen euro voor Klaassen: een recordbedrag. “Als je wordt gehaald door een club is er altijd druk.” Klaassen scoorde bij zijn officieuze debuut voor Arminia Bielefeld en kwam zondag in actie tegen FC Groningen, maar in dat duel vielen geen doelpunten.