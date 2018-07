Berghuis scoort na prachtige assist: ‘We praten veel over voetbal’

Feyenoord boekte zondag een 2-0 overwinning op Levante en het mooiste doelpunt kwam op naam van Steven Berghuis. De aanvaller scoorde na een prachtige steekpass van Robin van Persie. “Dat was wel lekker”, beaamt de 26-jarige Berghuis in een interview met De Telegraaf.

De rechtsbuiten traint er steeds nadrukkelijker op om in de rug van de spits te kruipen in plaats van dat hij aan de buitenkant blijft. Zo hoopt hij extra gevaarlijk te worden. De samenwerking met Van Persie is in dat opzicht belangrijk: “Dat gaat niet vanzelf, we zijn er dagelijks mee bezig hoe we elkaar kunnen vinden.”

KONINGSKOPPEL! Steven Berghuis & Robin van Persie ???? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 juli 2018

“Daar komt gevoel bij kijken, maar je moet ook veel praten over voetbal en wedstrijden kijken met het idee: zo kunnen we elkaar ook vinden. Maar we staan allebei voorin, dus moeten we wel het verschil maken. Dat is onze job”, aldus Berghuis, die vorig seizoen goed was voor 23 doelpunten en 17 assists in 43 wedstrijden.

De linkspoot heeft in De Kuip nog een contract tot medio 2021 en zei zondag al tegenover RTV Rijnmond dat hij voorlopig verwacht te blijven: “Eigenlijk speelt er niets. Je weet natuurlijk nooit wat er komt of hoe het loopt (…) Ik ga er niet vanuit dat ik wegga.”