Viergever: ‘Gelukkig noemde de stadionspeaker mijn vorige club niet’

Nick Viergever maakte zaterdag zijn thuisdebuut voor PSV. De verdediger deed mee in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Valencia en was benieuwd hoe het publiek in het Philips Stadion hem zou ontvangen. Hij is immers afkomstig van Ajax.

“Ik vroeg me dat van tevoren wel af, ondanks dat ik tot dusver geen gekke dingen heb gehoord”, aldus de 28-jarige Viergever in een interview met De Telegraaf. “De stadionspeaker noemde bij een andere speler wel zijn vorige club. Toen dacht ik: doe dat bij mij maar niet, haha. Zo goed was hij gelukkig wel.”

De drievoudig international van het Nederlands elftal speelde voor Sparta Rotterdam en AZ alvorens hij in de zomer van 2014 naar Ajax vertrok. De linkspoot kwam in Amsterdam tot 118 wedstrijden, maar won er geen prijzen. In mei tekende hij een contract tot de zomer van 2022 bij regerend kampioen PSV.

“Ik had alleen gehoopt om iets verder te zijn qua fitheid, maar ik heb de laatste weken goede wedstrijden kunnen spelen”, vertelt Viergever over de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tegen Valencia vormde hij het centrale duo met Daniel Schwaab.