FC Utrecht stunt met komst van ‘onhaalbaar geachte’ Zweed

Emil Bergström gaat aan de slag bij FC Utrecht. De Telegraaf meldt dat de 25-jarige centrale verdediger zich waarschijnlijk maandag voor drie seizoenen aan de club uit de Domstad gaat verbinden.

De komst van Bergström wordt door de krant omschreven als een ‘stunt’ daar ook Anderlecht, KRC Genk, FC Basel en Udinese interesse hadden. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam heeft maandenlang ‘in stilte’ gewerkt aan de komst van de ‘onhaalbaar geachte’ Bergström, die drie interlands voor Zweden op zijn naam heeft staan.

Bergström, die wordt vertegenwoordigd door dezelfde zaakwaarnemer als die van Dusan Tadic, liet zijn contract bij Rubin Kazan eerder deze maand ontbinden vanwege achterstallige betalingen. Internationaal sporttribunaal CAS stelde Bersgtröm in het gelijk. In Rusland verdiende de stopper volgens de krant meer dan een miljoen euro netto.

Bergström speelde voor Spanga IS en IF Brommapojkarna, maar brak pas echt door bij Djurgardens IF. Daar speelde hij 143 wedstrijden, alvorens hij voor ruim één miljoen euro de overstap maakte naar Rubin Kazan. Bergström maakte geen slechte indruk bij Rubin, maar werd in januari 2017 wel voor anderhalf jaar verhuurd aan Grasshopper.