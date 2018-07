‘Het is duidelijk zijn doelstelling om te slagen bij Real Madrid’

Martin Ödegaard laat zich niet langer door zijn vader vertegenwoordigen, maar door Björn Tore Kvarme van het makelaarskantoor NSKY. De agent bevestigt tegenover Nettavisen dat hij sinds mei de belangen behartigt van de middenvelder en dat hij momenteel in gesprek is met Real Madrid.

De negentienjarige Ödegaard speelde de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis voor sc Heerenveen, maar is eigendom van Real, waarbij de linkspoot tot medio 2021 vastligt. “We staan in goed contact met Real Madrid. Ze wilden dat hij zou aansluiten bij de voorbereiding en dat we de situatie daarna na zouden gaan beoordelen”, aldus Tore Kvarme.

Het feit dat Ödegaard in zee is gegaan met Tore Kvarme, kan er volgens Viasat-journalist Petter Veland op duiden dat het talent zijn toekomst duidelijk ziet in Spanje. “Ik begrijp dat hij in LaLiga wil blijven. Van alle zaakwaarnemers uit Noorwegen heeft Kvarme waarschijnlijk de meeste contacten in het Spaanse voetbal.” Kvarme was een verdediger en voetbalde voor onder meer Rosenborg BK, Liverpool en Real Sociedad.

“Dit is een duidelijk signaal dat het de doelstelling is om te slagen bij Real Madrid en in het Spaanse voetbal. Ik ken de details van de samenwerking met Kvarme natuurlijk niet, maar als ik in de situatie als Ödegaard had gezeten, zou ik Kvarme waarschijnlijk ook hebben opgezocht.” Ödegaard, twaalfvoudig international van Noorwegen, werd door trainer Julen Lopetegui onlangs meegenomen naar het trainingskamp in de Verenigde Staten.

Veland vermoedt dat het voor Ödegaard positiever is dat Lopetegui en niet langer Zinédine Zidane voor de groep staat in het Santiago Bernabéu. “Hij is niet bang om jonge spelers uit te testen en ik denk dat Florentino Pérez hem mede daarom heeft binnengehaald. De aankoop van Ödegaard was destijds een prestigeproject van Pérez. Ik denk echter dat Ödegaard de kans kan krijgen bij Real, maar dit seizoen is het daar nog te vroeg voor. Een nieuwe huurperiode lijkt daarom de beste oplossing.” Ödegaard speelde voor Heerenveen 43 wedstrijden.