Pechvogel van PEC Zwolle blikt terug: ‘Ik had voor Ajax kunnen spelen’

Athanasios Karagounis is definitief vertrokken bij PEC Zwolle. PAS Lamia, een club die uitkomt op het hoogste niveau van Griekenland, maakt bekend de 26-jarige rechtsbuiten voor één seizoen te hebben vastgelegd.

PEC Zwolle zegde het contract van Karagounis in maart formeel op, maar heeft waarschijnlijk ook geen poging meer gedaan om alsnog tot een nieuwe overeenkomst te komen met de Griek. Karagounis kwam in 2014 over van Atromitos, maar mede door blessureleed speelde hij slechts 27 wedstrijden in het eerste elftal van De Blauwvingers.

“Ik heb voor Laima gekozen omdat het mijn voornaamste doel is om weer te voetballen. Ik wil weer gezond zijn, dat is het enige wat ik vraag. Ik wil hier weer een ster worden. Ik wil mijn carrière opnieuw lanceren en weer aan de toekomst kunnen denken”, aldus Karagounis in een interview met Nova Sports.

Na zijn goede prestaties bij Atromitos had hij de clubs voor het uitkiezen, maar de voormalig jeugdinternational koos bewust voor een vervolg in het MAC3PARK Stadion. “Ik wilde altijd al in het buitenland voetballen en Zwolle was een ideale keuze. Ik paste me snel aan het ging perfect. We wonnen de beker en ook de Johan Cruijff Schaal. Ik dacht: het volgende jaar wordt míjn jaar. Ik wilde een goede voorbereiding draaien en alles geven voor een betere voetbaltoekomst.”

Karagounis brak echter niet door en zegt dat hij ‘niet blij’ is met hoe het in Zwolle is verlopen: “Ik had nu misschien wel voor Ajax kunnen spelen, maar niemand kan voorspellen hoe een bepaalde keuze uitpakt.” Bij PAS Lamia is Karagounis de negende zomeraanwinst voor het komende seizoen. De blauwhemden speelden vorig seizoen voor het eerst in de Super League en eindigden op de dertiende plaats.