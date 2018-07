Ambitieuze Mount spiegelt zich aan Terry: ‘Dit is de perfecte stap voor mij’

Mason Mount speelt komend seizoen in de Championship voor Derby County. De negentienjarige middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Chelsea en erkent dat de aanwezigheid van Frank Lampard als manager in het Pride Park Stadium heeft meegespeeld bij zijn keuze om zich te laten verhuren aan Derby County.

Mount geeft in gesprek met de Daily Mail aan dat hij de oud-middenvelder van onder meer Chelsea als kind bewonderde. "Dit was een kans die ik niet kon laten lopen. Het was de best mogelijke keuze voor me", zegt de beloftevolle middenvelder. "Ik moet mijn teamgenoten nog beter leren kennen, maar ik ben ervan overtuigd dat we het goed zullen doen."

Vorig seizoen maakte Mount als speler van Vitesse grote indruk in de Eredivisie. "Ik heb daar veel ervaring opgedaan. Hopelijk kan ik die ervaring meenemen naar dit seizoen", vervolgt hij. "Ik heb er veel geleerd, het gaat me helpen. Natuurlijk was het mijn eerste volledige seizoen als professional, dus het is logisch dat het me gaat helpen. Dit jaar zal ik in de Championship nog meer ervaring opdoen."

Mount doorliep nagenoeg alle jeugdelftallen van Chelsea, maar van een debuut in het eerste kwam het nog niet. Toch heeft hij de hoop op een doorbraak bij the Blues nog niet opgegeven. "Of ik de eerste speler sinds John Terry wil zijn die doorbreekt? Ja, absoluut. Dit is op dit moment de perfecte stap voor mij", besluit het talent.