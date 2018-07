Barcelona geeft Digne toestemming om transfer af te ronden

Lucas Digne lijkt voor een transfer naar Everton te staan. Barcelona meldt via Twitter dat de verdediger toestemming heeft gekregen om van de Verenigde Staten af te reizen naar Catalonië om zijn ‘vertrek bij de club’ af te ronden.

Het Barcelona van trainer Ernesto Valverde verklapt niet met welke club de 25-jarige Digne in onderhandeling is, maar het gaat vrijwel zeker om het Everton van directeur voetbalzaken Marcel Brands. De linksback kan daar naar verluidt een vijfjarig contract tekenen en moet 14 miljoen euro kosten, een transfersom die door variabelen zou kunnen oplopen tot 22 miljoen.

Zodoende lijkt er na twee jaar een einde te komen aan het dienstverband van Digne in het Camp Nou. De Catalanen namen hem in de zomer van 2016 voor 16,5 miljoen euro exclusief vier miljoen aan variabelen over van Paris Saint-Germain. Eerder speelde Digne in het shirt van AS Roma, dat hem een seizoen huurde van les Parisiens, en Lille.

De 21-voudig international van Frankrijk was in Catalonië de stand-in van Jordi Alba en moest het daardoor voornamelijk stellen met een plaats op de reservebank. In de afgelopen twee jaar speelde Digne 46 wedstrijden voor Barcelona. Na Richarlison is hij de tweede zomerse aanwinst van Everton.