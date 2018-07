Bayern houdt rekening met toptransfer: ‘Zijn agent heeft contact met PSG’

Er bestaat op dit moment onduidelijkheid over de sportieve toekomst van Jérôme Boateng. De 29-jarige centrumverdediger heeft zijn zinnen gezet op een zomers vertrek bij Bayern München, maar voorlopig is van een transfer nog geen sprake. Karl-Heinz Rummenigge erkent evenwel dat de kans groot is dat Boateng nog deze zomer de deur achter zich dicht slaat in de Allianz Arena.

De voorzitter van de Duitse grootmacht werd tijdens een persmoment in de Verenigde Staten, waar Bayern zich momenteel voorbereidt op het nieuwe seizoen in de Bundesliga, gevraagd naar situatie rondom Boateng. "Jérôme is aan het eind van vorig seizoen naar ons toegekomen en heeft ons toen medegedeeld dat hij aan het eind van zijn carrière nog wat anders wil", aldus de beleidsbepaler.

Boateng wordt in de Franse media nadrukkelijk gelinkt aan Paris Saint-Germain, maar de vraagprijs van Bayern zou een transfer voorlopig in de weg zitten. De Duitsers mikken naar verluidt op een transfersom van liefst zestig miljoen euro voor Boateng, die nog een contract tot medio 2021 heeft. "Zijn agent heeft contact met PSG, maar er is nog niets definitief", besluit Rummenigge.

Boateng staat sinds 2011 onder contract bij Bayern en kwam sindsdien tot 8 doelpunten en 20 assists in 258 officiële wedstrijden voor de recordkampioen. Hij won de laatste zes seizoenen de Duitse landstitel met Bayern en legde bovendien in het seizoen 2012/13 beslag op de Champions League. Bayern voegde deze transferperiode nog geen defensieve versterkingen toe aan zijn selectie.