‘De Nederlandse tweede divisie vind ik echt een heel slecht niveau’

Arnaut Groeneveld maakt een uitstekende indruk bij Club Brugge. De aanvaller kwam over van NEC en was tot dusverre goed voor twee assists in twee wedstrijden. Dennis van Wijk vermoedt dat Blauw-Zwart nog veel plezier gaat beleven aan de aanwezigheid van de 21-jarige Groeneveld.

“Club heeft met hem echt een topaankoop gedaan. Groeneveld is een type zoals Anthony Limbombe. Een rechtsbenige op links, waardoor hij naar binnen kan snijden”, aldus de trainer van KV Mechelen in een interview met Play Sports. De drie jaar oudere Limbombe speelt overigens ook nog voor Club.

Van Wijk vindt Groeneveld ‘echt heel goed gescout’: “Je moet het maar doen, een speler scouten in de Nederlandse tweede divisie. Dat vind ik echt een heel slecht niveau, dat zijn veredelde oefenwedstrijden. En dan toch zo’n jongen eruit plukken, dat is klasse!”

Groeneveld, die zichzelf ‘Danjuma’ laat noemen, speelde voor RKSV Margriet en FC Oss alvorens hij in de zomer van 2008 naar PSV vertrok. Hij brak niet door en vertrok in 2016 dus naar NEC. In De Goffert kwam de Nederlands jeugdinternational tot 14 doelpunten en 17 assists in 46 wedstrijden.