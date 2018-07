De Boer lijkt topkandidaat: ‘We gaan niet voor een nieuwkomer’

Frank de Boer zet zijn loopbaan mogelijk voort in Zwitserland. De TagesWoche pakt zondagavond uit met het bericht dat de trainer een van de kandidaten is om de ontslagen Raphael Wicky op te volgen bij FC Basel.

De 41-jarige Wicky werd afgelopen donderdag bedankt voor bewezen diensten. Hij slaagde er vorig seizoen niet in om FC Basel kampioen te maken en in het huidige voetbaljaar pakte men slechts één punt in de eerste twee speelronden. Bovendien verloor RotBlau de eerste ontmoeting met PAOK Saloniki (2-1) in de tweede voorronde van de Champions League. De return staat voor komende woensdag op het programma.

Voormalig spits Alexander Frei neemt de honneurs waar, maar de directie is op zoek naar een vaste vervanger van Wicky. “Er moet een trainer komen die meer ervaring heeft dan Wicky, die de rust terugbrengt binnen de club. We zullen niet opnieuw een nieuwkomer voor de groep zetten”, aldus sportief directeur Marco Streller afgelopen zaterdag.

De 48-jarige De Boer zit zonder werkgever sinds hij in september werd ontslagen bij Crystal Palace. Hij stond daar slechts vijf wedstrijden aan het roer en bij Internazionale werd de voormalig verdediger al na veertien duels op straat gezet. Met Ajax was De Boer met vier landstitels en één Johan Cruijff Schaal aanmerkelijk succesvoller.