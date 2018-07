Portugal Onder-19 wint EK ondanks heldenrol van Moise Kean

Portugal heeft voor de vierde keer in de geschiedenis beslag gelegd op het EK Onder-19. A Seleção das Quinas was zondagavond in de finale in het Finse Seinäjoki met 3-4 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Italië, na verlenging. Portugal won het toernooi eerder in 1961, 1994 en 1999.

Italië probeerde Portugal vroeg onder druk te zetten, maar de eerste kans was voor de tegenstander. Doelman Alessandro Plizzari had een redding in huis op een inzet van de bedrijvige Jota van Benfica en zou in de eerste helft nog een aantal keer in actie moeten komen. Op slag van rust was het alsnog raak voor het team van bondscoach Hélio Sousa: Jota ving de bal op de rand van het strafschopgebied met zijn borst op en zijn volley bleek Plizarri te machtig. De keeper ging hierbij niet vrijuit.

Minuut 7?4?: Italië staat met 2-0 achter in de finale van het EK Onder-19 tegen Portugal Minuut 7?6?: Moise Kean valt in en scoort TWEE keer binnen TWEE minuten ???? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 29 juli 2018

Paolo Nicolato greep in de rust in en liet Andrea Pinamonti en Moise Kean invallen voor de tweede helft. I Azzurri kregen meer controle over het duel en voetbalden nadrukkelijker naar voren, maar doelpunten leverde dat niet op. Een kleine twintig minuten voor tijd leek Portugal de eindstrijd op slot te gooien: Jota stuitte na een lange bal op Plizzari, maar de sluitpost had geen antwoord op de rebound van Francisco Trincão van Sporting Braga.

De wedstrijd leek gespeeld, maar daar dacht Kean anders over. De spits van Juventus knalde na 75 minuten de aansluitingstreffer tegen de touwen en 73 seconden later werkte hij af na een lage voorzet van Nicolo Zaniolo. Op die manier sleepte Kean een verlenging uit het vuur voor zijn land. In die extra tijd scoorden Jota en Romain Correia voor Portugal, terwijl Gianluca Scamacca (ex-PSV en nu Sassuolo) namens Italië wat terugdeed.