‘Gastland van Afrika Cup wil in zee met Seedorf en Kluivert’

Clarence Seedorf gaat mogelijk aan de slag als bondscoach. 237Foot meldt dat de voormalig middenvelder in beeld is om de nieuwe keuzeheer te worden van Kameroen. Dat land zit sinds het vertrek van Hugo Broos zonder trainer.

Broos werd in december ontslagen, al claimde hij vrijwillig te zijn opgestapt. “Ik had zélf een deadline gesteld: ik ben al zes maanden niet meer betaald. En de staf heeft in die tijd ook geen euro gezien voor de onkosten die ze gemaakt heeft voor scouting”, vertelde de huidige sportief directeur van KV Oostende. Alexandre Belinga nam het stokje van de Belg over.

De bond ziet in Belinga echter niet de man die Kameroen naar succes moet leiden op de Afrika Cup van volgend jaar in eigen land. Omdat Sven-Göran Eriksson te hoge financiële eisen stelt, zou Seedorf nu de beste papieren hebben om aan de slag te gaan bij De Ontembare Leeuwen. Patrick Kluivert zou hem dan moeten assisteren.

De 42-jarige Seedorf ging na zijn actieve loopbaan aan de slag bij AC Milan, maar daar werd hij na vijf maanden ontslagen. Bij Shenzhen in China hield hij het ongeveer even lang vol en met Deportivo la Coruña degradeerde hij uit LaLiga. De eveneens 42-jarige Kluivert stond enkel bij Curaçao op eigen benen; hij was eerder werkzaam bij Paris Saint-Germain, het Nederlands elftal, FC Twente, NEC en Brisbane Roar.