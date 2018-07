‘Barcelona zet met aantrekken Malcom kwaad bloed bij Franse WK-ganger’

Ousmane Dembélé maakt zich zorgen over zijn persoonlijke situatie bij Barcelona. De Franse buitenspeler kende geen denderend debuutjaar in Camp Nou en zag onlangs hoe de Spaanse grootmacht met Malcom een directe concurrent in huis haalde. Volgens Sport heeft Dembélé intern zelfs al zijn zorgen geuit.

De 21-jarige rechtsbuiten werd een jaar geleden voor ongeveer 115 miljoen euro door Barcelona opgepikt bij Borussia Dortmund, maar slaagde er vervolgens nauwelijks in aan de hoge verwachtingen te voldoen. Dembélé miste een groot gedeelte van het seizoen vanwege een slepende dijbeenblessure en wist uiteindelijk slechts 4 doelpunten te maken in 23 officiële wedstrijden.

Hij verzorgde tevens acht assists, maar heeft het vertrouwen van trainer Ernesto Valverde nog niet volledig voor zich weten te winnen. Barcelona zocht deze zomer nadrukkelijk naar offensieve versterkingen en maakte uiteindelijk 41 miljoen euro over naar Girondins de Bordeaux teneinde Malcom in te lijven. De 21-jarige Braziliaan kan net als Dembélé uit de voeten als rechtsbuiten.

Het aantrekken van Malcom zou tot zeer grote onvrede hebben geleid in het Dembélé-kamp. Een delegatie van de Frans international zou zich intern reeds hebben uitgesproken over het vermeende gebrek aan vertrouwen. Dembélé’s zaakwaarnemer zal bovendien aankomende week naar Barcelona vliegen om de situatie rondom het talent te bespreken met de directie van Barcelona.