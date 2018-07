Voormalig talent van FC Utrecht en NEC tekent in Abu Dhabi

Leroy George heeft een nieuwe club gevonden. De 31-jarige aanvaller heeft een contract voor één seizoen met een optie op een tweede jaar getekend bij Baniyas SC, dat vorig seizoen kampioen werd op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten.

Baniyas is de club van Saif bin Zayed Al Nahyan, lid van de machtige Al Nahyan-familie en sinds november 2004 minister van Binnenlandse Zaken van het land. De vereniging uit Abu Dhabi begint op 31 augustus aan het competitieseizoen met een uitwedstrijd tegen Fujairah SC.

Voor de 31-jarige George heeft Baniyas geen transfersom hoeven betalen, want de linksbuiten zat zonder club sinds zijn vertrek bij Melbourne Victory in Australië. Eerder voetbalde de linkspoot voor Adana Demirspor, Göztepe, FK Qarabag, NEC, FC Utrecht en voor de Amsterdamse amateurploegen DWS en ZSGOWMS.

George, voormalig international van Jong Oranje, pakte tot dusverre drie prijzen in zijn carrière. Hij werd met Qarabag twee keer kampioen van Azerbeidzjan en won in het seizoen 2014/15 ook nog de nationale beker. Met Baniyas zal hij waarschijnlijk niet om de prijzen spelen, want voor die club telt in principe maar één ding: handhaving.