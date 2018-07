‘Moeilijk’ besluit voor Klaassen: ‘Ik wist dat ik weg wilde’

Davy Klaassen heeft zijn tweede wedstrijd voor Werder Bremen achter de rug. De aanvallende middenvelder scoorde tegen Arminia Bielefeld en kwam zondag in actie tegen FC Groningen (0-0). Klaassen zegt dat hij een ‘positief’ gevoel heeft overgehouden aan zijn eerste dagen als voetballer van de club uit de Bundesliga.

“Ik ben heel blij dat ik hier ben”, aldus Klaassen voor de camera van FOX Sports. “Hier moet ik gaan voetballen. Het is het belangrijkste dat ik er weer plezier in ga hebben.” De international van het Nederlands elftal vertrok vorig jaar voor 27 miljoen euro naar Everton, maar kwam niet veel aan de bak op Goodison Park.

Klaassen voelde dan ook de druk bij het maken van een beslissing: “Het was moeilijk om een volgende keuze te maken. Waar ga ik nu voor kiezen? Je weet dat de volgende stap een goede moet zijn... In het begin dacht ik niet veel bij Werder Bremen, want ik wist niet veel van de club”, voegt de voormalig Ajacied toe.

“Ik wist nog niet echt wat ik wilde, alleen dat ik in ieder geval weg wilde. Het is moeilijk om dat te bepalen. Toen ik met de trainer sprak, gaf dat de doorslag.” Florian Kohfeldt wil volgens Klaassen aanvallende voetballen, ‘op balbezit en veel druk zetten’. Klaassen tekende bij Werder een contract tot de zomer van 2022 en kostte vijftien miljoen euro.