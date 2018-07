‘Ik voel me heel goed en voel het vertrouwen van Feyenoord’

Calvin Verdonk hoopt Giovanni van Bronckhorst te overtuigen. De 21-jarige linksback speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor respectievelijk PEC Zwolle en NEC en hoopt nu de kans te krijgen in het eerste van Feyenoord.

Verdonk, die zondag meedeed tegen Levante, vindt het ‘fantastisch’ om terug te zijn in De Kuip, zo vertelt hij voor de camera van Feyenoord TV: “Ik ben twee jaar weggeweest, nu weer terug en in de eerste thuiswedstrijd gelijk in de basis begonnen. Dat is mooi.”

De voormalig international van Jong Oranje zou aansluiten bij de beloften van trainer Roy Makaay, maar mocht zich na de blessure bij Ridgeciano Haps bij de A-selectie melden. “Ik heb vanaf toen meegetraind, tegen Basel gespeeld en nu sta ik vandaag hier in de basis.”

“Ik voel me goed. Mijn periode bij PEC is niet verlopen zoals ik had gewild. Bij NEC heb ik wel alles gespeeld. En nu voel ik me heel goed; ik voel het vertrouwen van de club.” Verdonk, die nog tot medio 2020 vastligt, speelde tot dusverre één officiële wedstrijd voor Feyenoord.