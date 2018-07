Van Bronckhorst hakt knoop door: ‘Vraag maar aan Gio, hij staat daar’

Giovanni van Bronckhorst bepaalt komende week wie de eerste doelman van Feyenoord wordt. De trainer heeft de keuze uit Justin Bijlow en Brad Jones, al is de geblesseerde Kenneth Vermeer voor later ook nog een optie om onder de lat te staan.

“Ik heb nog geen keuze gemaakt. Dat is voor volgende week. Natuurlijk heb ik wel een plaatje in mijn hoofd”, aldus Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports, na de 2-1 overwinning op Levante. In dit duel kwam de 36-jarige Jones in actie, terwijl Bijlow eerder uitblonk tegen Fenerbahçe.

“Dat moet je aan Gio vragen. Hij staat daar”, reageert Jones op de vraag hoe hij zijn eigen kansen ziet. “Het is voetbal, het is altijd aan de trainer. Ik heb gedaan wat ik kon de afgelopen jaren. We zien het wel.”

“Er kan altijd iets beter, maar ik denk dat het over het algemeen goed ging vandaag. Voor mij persoonlijk ook. Als keeper moet je veel communiceren. Dat ziet de buitenwereld niet, maar hoe georganiseerder een team is, hoe makkelijker mijn taak is”, besluit de vijfvoudig international van Australië.