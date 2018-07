Van Bronckhorst tevreden over aanwinst: ‘Ik weet wat hij kan brengen’

Feyenoord slaagde er afgelopen week in om Jordy Clasie te huren van Southampton, waardoor de middenvelder na drie jaar afwezigheid terugkeert in De Kuip. Zondag speelden de Rotterdammers in eigen huis een oefenwedstrijd tegen Levante en de zeventienvoudig Oranje-international begon meteen in de basis tegen de Spanjaarden. Trainer Giovanni van Bronckhorst was na afloop van de wedstrijd tevreden met de prestatie van de nieuwkomer.

“Ik weet wat hij kan brengen, het tempo dat hij met zijn passing kan maken. Daardoor komen we een aantal keer heel makkelijk van achter naar voor”, reageert de oefenmeester na de 2-1 overwinning voor de camera’s van FOX Sports. “In de eindfase waren we dan niet vast genoeg. Je moet een aantal keer gewoon je geluk zoeken. Een aantal spelers hebben een goede trap, daar maken we in de tweede helft veel beter gebruik van.”

Clasie kwam de afgelopen seizoenen in Engeland en op huurbasis bij Club Brugge weinig aan spelen toe en hoopt nu bij zijn oude club het ‘plezier weer te hervinden’: “Over het algemeen ging het goed vandaag, een aantal momentjes was ik te slordig. Ik heb alle vertrouwen dat ik het snel ga oppikken, mijn ritme terug ga krijgen en het plezier terug ga vinden in het voetbal. Dan hoop ik dat ik snel mijn niveau weer kan halen”, legt hij uit.

Naast Clasie versterkte Feyenoord zich deze zomer ook met Yassin Ayoub en Luis Sinisterra, terwijl onder meer aanvoerder Karim El Ahmadi en Bilal Basaçikoglu de deur achter zich dicht trokken. Van Bronckhorst weet dat er in de laatste weken van de transferperiode nog spelers zouden kunnen vertrekken: “Ik maak me daar niet druk over, je weet hoe het gaat in het voetbal. We weten wat er eventueel kan gebeuren en wat er ook gebeurt, we zullen er goed mee omgaan.” Dat in Engeland de transfermarkt eerder op slot gaat, is volgens de trainer een goede zaak: “Als er in de Engelse markt nog veel beweging zit, gaat het in de rest van Europa ook lopen. Daarom is het goed dat deze op 8 augustus sluit.”