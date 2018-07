‘Ik denk dat de manier waarop Özil zich nu terugtrekt een beetje laf is’

Mesut Özil liet zich eerder dit jaar fotograferen met de Turkse president Recep Tayipp Erdogan en nadat de kritiek hierop bleef aanhouden maakte de middenvelder van Arsenal onlangs na het voor Duitsland zo teleurstellend verlopen WK bekend zich niet meer beschikbaar te stellen voor die Mannschaft. Dat besluit van Özil werd met gemengde reacties ontvangen en Fredi Bobic denkt er ook het zijne van.

“Om eerlijk te zijn is dit voor mij niet te verdragen. Deze algemene beschuldiging van racisme komt niet overeen met de werkelijkheid, dit verwijt heeft mij geschokt. Ik denk dat de manier waarop hij zich nu terugtrek een beetje laf is”, vertelt de 37-voudig Duits international in gesprek met BILD. Özil gaf in een via social media verspreide verklaring aan twee kloppende harten te hebben, een uit Duitsland en een uit Turkije.

Bobic vraagt zich echter af of een statement op onder meer Twitter de juiste manier is geweest om deze ingrijpende beslissing naar buiten te brengen: “Hij had ergens een interview kunnen geven, live op tv. Voor ons voetballers is de regel altijd ‘wees een man en sta op.’” Bobic heeft ook zijn twijfels bij het doel dat Özil voor ogen had toen hij met Erdogan op de foto ging.

“Dat zou ik toestaan voor een speler van 18 of 19 jaar oud, maar voor iemand die al zo lang meedraait, iemand van 29 en een voormalig wereldkampioen, hij zou moeten weten hoe dit eruit ziet. Als hij dat niet weet is hij of totaal naïef, wat ik me niet kan voorstellen, of het was berekenend en een poging om te provoceren. Ik snap dat hij twee harten in zijn borstkas heeft, maar toch zou je moeten weten dat je een grote verantwoordelijkheid hebt”, sluit de 46-jarige oud-spits af.