Invaller Klaassen kan Werder Bremen niet aan zege helpen in Groningen

Davy Klaassen beleefde vrijdag door in zijn eerste oefenwedstrijd voor Werder Bremen meteen het winnende doelpunt te maken tegen Arminia Bielefeld een droomdebuut, maar de recordaankoop is er zondag niet in geslaagd om die lijn door te trekken tegen FC Groningen. De middenvelder kwam in het Hitachi Stadion 25 minuten voor tijd in het veld en zag hoe beide ploegen na negentig minuten bij een 0-0 stand het veld weer af stapten.

In de eerste helft had FC Groningen niet veel te duchten van de bezoekers uit de Bundesliga en werd het dankzij een schot van Ritsu Duan zelfs als eerste gevaarlijk. Jesper Drost probeerde het eveneens van afstand, terwijl Tom van Weert na een goede aanval via Doan en Django Warmerdam niet kon afronden. Tijdens en na de onderbreking werd er flink gewisseld en zorgden de bezoekers ook voor het eerste gevaar.

In een evenwichtige tweede helft trof Mimoun Mahi eerst nog het zijnet, terwijl de Trots van het Noorden via een aantal corners ook voorzichtig gevaarlijk werd. Aan de overkant moest Sergio Padt tweemaal ingrijpen bij pogingen van Josh Sargent en de doelman hield op knappe wijze zijn doel schoon. Met Klaassen in de ploeg trachtte Werder nog aan te zetten voor een slotoffensief, maar gescoord werd er niet meer in Groningen.