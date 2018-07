Koppel Berghuis-Van Persie laat zich gelden tegen Levante

Feyenoord heeft de traditionele openingswedstrijd van het nieuwe seizoen zondag winnend afgesloten. Het team van Giovanni van Bronckhorst boekte een 2-1 oefenzege op Levante, vorig seizoen de nummer vijftien in LaLiga. Feyenoord kwam op een 2-0 voorsprong dankzij Jens Toornstra en Steven Berghuis, waarna Jason de eindstand bepaalde. Het was voor Feyenoord het laatste oefenduel voor de wedstrijd van zaterdag tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal.

De teruggekeerde Jordy Clasie kreeg een basisplaats van Giovanni van Bronckhorst, die verder de voorkeur gaf aan doelman Brad Jones boven Justin Bijlow. De oefenmeester moest het stellen zonder Yassin Ayoub en Nicolai Jörgensen; de middenvelder heeft last van zijn lies en de spits van zijn voet. Het is nog niet met zekerheid te zeggen of ze er zaterdag bij zijn tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Voor eigen publiek was Feyenoord de betere ploeg in de eerste helft, maar het tempo lag te laag om het Levante echt lastig te maken.

Na een indrukwekkende minuut stilte, waarin alle overleden Feyenoorders en Feyenoord-supporters van het afgelopen jaar werden herdacht, zorgde Berghuis voor het eerste gevaar. Uit een vrije trap van net buiten het strafschopgebied krulde de buitenspeler naast. Aan de overzijde probeerde Roger Martí het met een hakbal, maar die leverde Jones geen problemen op. Twee minuten voor tijd combineerden Berghuis en Van Persie door de Spaanse defensie, maar doelman Oier Olazábal voorkwam de openingstreffer van Berghuis.

In de tweede helft liep Feyenoord alsnog weg bij Levante. Het werd zeven minuten na rust 1-0 via Toornstra, die hard uithaalde na een sterke actie van Jeremiah St. Juste. De rechtsback haalde de achterlijn en legde terug op Toornstra, die de pass op waarde schatte. In de voorhoede vonden ook Berghuis en Van Persie elkaar goed en dat was ook het geval bij de 2-0: na een vlijmscherpe steekpass van Van Persie schoot de doorgebroken Berghuis van dichtbij raak met links.

Op dat moment had Clasie het veld al verlaten: de middenvelder was halverwege de tweede helft vervangen door Sofyan Amrabat. Feyenoord leek relatief eenvoudig op de been te blijven, maar acht minuten voor tijd ging het toch mis. Jones bracht eerst nog knap redding op een gevaarlijk schot van Jason, maar zag een inzet van de aanvaller vervolgens toch door zijn benen gaan. De Australiër had vlak voor tijd nog een wereldredding in huis op een snoeiharde kopbal en voorkwam daarmee een gelijkspel.