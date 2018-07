Tuchel: ‘Als ik het daar met Neymar over heb, dan blijft dat een geheim’

Thomas Tuchel acht Neymar in staat om de knop om te zetten na het teleurstellend verlopen WK met Brazilië. De aanvaller werd wereldwijd bekritiseerd om zijn optredens in Rusland, terwijl zijn ploeg in de kwartfinale werd uitgeschakeld door België. Tuchel heeft Neymar nu onder zijn hoede bij Paris Saint-Germain en probeert zijn pupil waar mogelijk te helpen.

De Duitser heeft naar eigen inzicht een goede relatie met de Braziliaan. "Ik ben ervan overtuigd dat ik een connectie met hem heb. Die moet je ook hebben met zulke spelers", vertelt Tuchel zondag in de Franse pers. "Neymar is een buitengewoon goede speler. Hij weet hoe hij moet omgaan met overwinningen en nederlagen. Dat is nu eenmaal sport. Het is altijd een uitdaging om er weer bovenop te komen en daar zal ik hem mee helpen."

"Maar als ik het daar met hem over heb, dan blijft dat een geheim", vervolgt Tuchel. "Ik ben nog jong, maar ik weet dat elk woord van mij over Neymar veel gewicht heeft. Het beste is dan ook om achter gesloten deuren met hem te spreken." Neymar miste de laatste twee maanden van het vorige seizoen door een scheurtje in zijn middenvoetsbeentje. Hij doet momenteel niet mee met PSG aan de International Champions Cup.

Ondertussen wordt Neymar gemist door Lucas Moura, die in januari vertrok van PSG naar Tottenham Hotspur. De rechtsbuiten ziet zijn landgenoot als een 'broer', vertelt hij aan de Daily Mail. "ik houd van hem en we hebben een hechte relatie. Het maakte me een beetje verdrietig om hem én Parijs achter te laten, want ik hield van het leven daar. Maar ik was er al vijf jaar en het was tijd voor een nieuwe uitdaging", verklaart Lucas. "Ik wilde naar een andere competitie en ik heb nu een geweldige kans om in de grootste competitie van Europa te spelen. Tottenham is een grote club, qua structuur waarschijnlijk nog groter dan Paris Saint-Germain. Ik ben erg onder de indruk."