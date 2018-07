VIDEO - Aanvoerder Cillessen herstelt fout en speelt belangrijke rol

Barcelona heeft de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, in het kader van de International Champions Cup, na strafschoppen gewonnen. Het team van Ernesto Valverde speelde in de reguliere speeltijd met 2-2 gelijk, waarna Jasper Cillessen een hoofdrol speelde in de penaltyserie. De doelman deed dat als aanvoerder, want hij nam de band in de tweede helft over van Sergi Roberto. De samenvatting is te zien in onderstaande video.