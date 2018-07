‘Ik wil in januari weer aansluiten bij Ajax, alles daarvoor is meegenomen’

Joël Veltman raakte eind april in de wedstrijd tegen VVV-Venlo zwaar geblesseerd aan zijn knie en moest zodoende de laatste twee competitieduels van de afgelopen voetbaljaargang aan zich voorbij laten gaan. Door de ernst van de kwetsuur mist hij ook een flink deel van het aankomende seizoen en de verdediger, die tot zijn blessure als aanvoerder van Ajax fungeerde, hoopt zich in het nieuwe jaar weer bij zijn ploeggenoten aan te kunnen sluiten.

“Veel supporters vragen wanneer ze mij weer op het veld zien en hoe het met mij gaat of wensen mij sterkte. Het gaat stukje bij stukje beter. Ik zit nu twaalf weken na de operatie. Ik heb als doel om in januari weer aan te sluiten”, legt hij uit op de website van zijn werkgever. “Alles wat daarvoor zit is meegenomen. Al denk ik niet dat ik in die paar weken voor de winterstop risico ga nemen. Dan kan ik beter in de tweede seizoenshelft aansluiten.”

Ajax begon het nieuwe seizoen afgelopen woensdag met een overtuigende 2-0 overwinning op Sturm Graz in de voorrondes van de Champions League en hoopt aankomende woensdag het karwei in Oostenrijk te kunnen klaren. Veltman was in de Johan Cruijff ArenA aandachtig toeschouwer en zal de return in de Merkur Arena ook op de voet volgen.

“Kijk, woensdag zat ik op de tribune van de Johan Cruijff ArenA en zag ik m’n teammaten met 2-0 winnen van Sturm Graz. Toen stond ik zelf ook twee keer keihard te juichen op de tribune”, blikt hij terug. “Het liefst sta je daar zelf, tussen de jongens in, maar zo’n overwinning geeft je ook de power om keihard aan je herstel te werken en zo goed mogelijk straks terug te komen.”