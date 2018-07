Chelsea meldt zich met 30 miljoen pond bij Arsenal

De Uruguayaanse talenten Osvaldo Iorio en Rodrigo Rodríguez lopen vanaf volgende week tien dagen stage bij PSV. Het duo van River Plate komt proefdraaien in de jeugdopleiding. (Eindhovens Dagblad)

De zestienjarige Nathan Wood van Middlesbrough is het onderwerp van een transferstrijd tussen Manchester City en Manchester United. De jongeling zou echter geen probleem hebben met een langer verblijf bij de club uit zij geboortestad. (Daily Mirror)

Door de overname is Aston Villa voorlopig uit de financiële zorgen. Dat betekent dat zowel Jack Grealish als James Chester, voor wie de nodige interesse is, te horen heeft gekregen dat hij voorlopig niet mag vertrekken. (Daily Mirror)