‘Het was een moeilijke keuze, want ik heb mijn hele leven bij Ajax gespeeld’

Justin Kluivert heeft lang nagedacht voor zijn transfer van Ajax naar AS Roma, zo vertelt hij via het officiële clubkanaal van i Giallorossi. De aanvaller verkaste voor 17,25 miljoen euro naar de hoofdstad van Italië. Hij spreekt van een 'geweldige ervaring' bij Ajax, maar achtte zichzelf rijp voor een volgende stap.

"Ik heb Europees voetbal gespeeld en toen ik op een hoog niveau kwam, was het fantastisch", vertelt de negentienjarige linksbuiten. "Wat ik dacht voor mijn transfer naar Roma? Ik dacht: misschien heb ik het nodig voor mezelf. Ik wilde het, dus ik heb daarin mijn eigen keuze gemaakt. Het was moeilijk, want ik heb mijn hele leven bij Ajax gespeeld."

Kluivert zegt desondanks blij te zijn met zijn keuze voor Roma. "Ik heb voor Roma gekozen, nadat ik met mijn familie sprak en bij mezelf te rade ging. Ik stelde de vraag: welke stap is het beste voor mij? Het was Roma. Daar had ik een goed gevoel bij en mijn familie ook. Vandaar de keuze." Kluivert deed donderdag nog 39 minuten mee in het duel met Tottenham Hotspur (1-4 nederlaag) op de International Champions Cup.