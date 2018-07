Lof voor Barça-aankoop: ‘Zijn balbehandeling lijkt op die van Xavi’

Arthur maakte zondag zijn officieuze debuut voor Barcelona en speelde 45 minuten mee in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, in het kader van de International Champions Cup. De Braziliaanse aankoop van Barça maakte indruk en tekende op bijzonder fraaie wijze voor de tweede Catalaanse treffer. Rafinha Alcântara laat zich lovend uit over zijn nieuwe ploeggenoot.

“Ik houd er niet van om vergelijkingen te maken, maar zijn balbehandeling lijkt op die van Xavi. Hij doet me aan hem denken. Arthur is een geweldige aankoop voor Barcelona. Ook Malcom is een fantastische speler, iemand die een verdediger uit hun balans brengt. Ik verwacht heel van hem”, zo wordt Rafinha geciteerd door Sport. Hij liet in het midden waar zijn eigen toekomst ligt. “Alleen God weet dat.”

Ook Barcelona-trainer Ernesto Valverde is onder de indruk van Arthur, zo vertelt hij aan ESPN. “Arthur is een speler van wie we dachten dat hij veel zou toevoegen en dat heeft hij hier laten zien. Hij is goed in balbezit, denkt vooruit en kan in de positie komen om te scoren”, stelt de oefenmeester, die ook Clément Lenglet zijn officieuze debuut liet maken. “Lenglet en Arthur hebben nu een tijdje met het team meegetraind.”

“Over Lenglet hebben we minder twijfels, omdat hij al in LaLiga speelde. We zorgen ervoor dat Arthur zich zo snel mogelijk aanpast. In zijn eerste wedstrijd was hij gemotiveerd en heeft hij goed gespeeld”, vervolgt Valverde. “We speelden goed, hebben geprobeerd de wedstrijd te domineren. De jonge spelers hebben zich goed laten zien. Ik heb meer positieve dan negatieve dingen gezien.”