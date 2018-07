Deal voor Toby Alderweireld komt dichterbij

Napoli-preses Aurelio De Laurentiis bevestigt de interesse in Benjamin Henrichs van Bayer Leverkusen en Matteo Darmian van Manchester United. De rechtsbacks vormen een alternatief voor Santiago Arias, wiens toekomst onzeker is. (Radio Kiss Kiss)

Juventus heeft Mino Raiola laten weten dat de club interesse heeft in een terugkeer van Paul Pogba. Het vertrek van spelers als Miralem Pjanic, Gonzalo Higuaín en Daniele Rugani moet zijn komst financieren. (Daily Mirror)

Anthony Martial speelt waarschijnlijk geen rol in een eventuele deal.