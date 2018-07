‘Lewandowski onderneemt ultieme poging om alsnog transfer te realiseren’

Robert Lewandowski heeft een transfer naar Real Madrid nog niet uit zijn hoofd gezet, zo weten Sky Deutschland en Marca te melden. De clubleiding van Bayern München is geenszins van plan mee te werken aan een vertrek van de Poolse spits, maar hij hoopt zelf nog altijd van club te kunnen wisselen deze zomer.

Volgens Sky Deutschland wil Lewandowski in gesprek met Bayern-trainer Niko Kovac nadat de selectie van der Rekordmeister is teruggekeerd uit de Verenigde Staten. De 29-jarige spits wil de oefenmeester ervan overtuigen dat hij eventueel succes van Bayern momenteel in de weg zou kunnen staan. Kovac heeft voor komend seizoen echter een belangrijke rol voor Lewandowski in gedachten en weigert hem te laten gaan.

Marca baseert zich op bronnen dicht bij de spits, die beweren dat hij nog altijd hoopt op een transfer naar Real Madrid. De Koninklijke is echter niet van plan om alles op alles te zetten om Lewandowski los te weten bij Bayern. De clubleiding van der Rekordmeister heeft al meerdere malen laten doorschemeren dat de Pool, wiens contract nog loopt tot medio 2021, absoluut niet te koop is.

Real Madrid zou bereid zijn om een redelijke prijs te betalen voor Lewandowski, maar wil de goede band met Bayern niet in gevaar brengen. Om die reden lijkt het onwaarschijnlijk dat de spits deze zomer nog naar de Spaanse hoofdstad vertrekt, ook al sprak zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi persoonlijk met een delegatie van Real Madrid.