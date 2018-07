Pizarro voegt zich bij Klaassen en tekent voor vijfde (!) keer in Bremen

Claudio Pizarro is terug bij Werder Bremen. De 39-jarige aanvaller heeft een contract voor een seizoen ondertekend, zo maakt de club uit de Bundesliga zondag bekend. Pizarro was transfervrij na zijn vertrek bij 1. FC Köln, waarvoor hij één seizoen uitkwam. Het is alweer het vijfde dienstverband van de Peruaan bij Werder: een record in de Bundesliga.

Vanwege een langdurige blessure van ex-AZ'er Aron Jóhannsson had Werder een spitsenprobleem, maar dat lijkt nu opgelost. Pizarro is na Kevin Möhwald. Jan-Niklas Beste, Martin Harnik, Felix Beijmo, Yuya Osako en Davy Klaassen de zevende zomeraanwinst. "Ik ben heel blij om een nieuwe kans te krijgen bij Werder. Ik wil mijn carrière beëindigen bij de club waar het voor mij in Europa begon. Ik zie ernaar uit om mijn ervaring te delen met de ploeg, maar ik ben ook terug om doelpunten te maken."

Pizarro kwam in 1999 voor het eerst binnen bij Werder en bleef er twee seizoenen. Daarna verkaste de aanvaller naar Bayern München, waarvoor hij zes jaar uitkwam. Pizarro tekende vervolgens bij Chelsea, dat hem in het seizoen 2007/08 verhuurde aan Werder. Daarna keerde hij definitief terug in Bremen, speelde hij weer voor Bayern, kwam hij nogmaals terug bij Werder en speelde hij in 2017/18 een seizoen voor Köln. Hij tekent nu dus voor de vijfde keer bij Werder.

"Claudio weet dat hij niet per se een basisspeler is", aldus trainer Florian Kohfeldt op de clubsite. "Maar hij zal zeker belangrijk zijn in de kleedkamer met zijn positieve energie, zijn toewijding en zijn drang om successen te boeken. Als hij fit is, weet ik zeker dat hij ons ook op sportief vlak kan helpen op cruciale momenten. Niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten. Claudio is een legende en zal zijn momenten dit seizoen krijgen." Pizarro is met 104 doelpunten de topscorer van Werder in de Bundesliga.