‘Higuaín voelt meer voor salaris van zeven miljoen euro in Premier League’

Gonzalo Higuaín heeft zijn bedenkingen bij een overstap naar AC Milan, zo schrijft La Stampa zondagochtend. De aanvaller van Juventus gaat liever aan de slag in de Premier League en wil bovendien geen salaris inleveren. Volgens de Daily Mirror heeft Chelsea de Argentijns international al een contract aangeboden.

Higuaín verdient jaarlijks 7,5 miljoen euro in Turijn, waar hij nog drie seizoenen onder contract staat. De dertigjarige spits, die in 2016 voor negentig miljoen euro overkwam van Napoli, mag weg na de komst van Cristiano Ronaldo. Sky Italia maakte vrijdagavond melding van een principeakkoord tussen Juventus en Milan over een verhuur van Higuaín. Zondag kwam de Corriere dello Sport met aanvullende informatie: Pipita kan verkassen tegen een huurvergoeding van 20 miljoen euro, terwijl Juventus een verplichte optie tot koop van 35 miljoen euro wil laten opnemen.

In San Siro zou Higuaín echter aanzienlijk minder verdienen: Milan biedt hem naar verluidt een jaarsalaris van 4,7 miljoen euro. Bovendien speelt hij al vijf jaar in de Serie A en zou hij meer voelen voor een avontuur in de Premier League. Volgens de Daily Mirror heeft Chelsea de routinier een contract à zeven miljoen euro per jaar geboden: een benadering van het huidige honorarium van Higuaín. Een bijkomend voordeel is dat hij herenigd kan worden met Maurizio Sarri, met wie Higuaín samenwerkte bij Napoli.

Chelsea heeft vertrouwen in een double deal van circa honderd miljoen euro met Juventus. The Blues wil immers niet alleen Higuaín, maar ook Daniele Rugani. In gesprek met Radio Vecchia Signora bevestigde zaakwaarnemer Davide Torchia vrijdag dat Chelsea een flinke aanbieding bij de Italiaanse landskampioen heeft neergelegd in een poging de 23-jarige centrale verdediger over te nemen. Mattia Caldara, die net als Higuaín hevig met Milan in verband wordt gebracht, zou als tweede optie worden gezien door Chelsea.