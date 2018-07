‘Qatar maakte met uitgebreid plan concurrerende bids zwart’

Qatar heeft tijdens de toewijzingsprocedure voor het WK 2022 verschillende mensen betaald om de concurrerende bids in een negatief daglicht te zetten, zo schrijft The Times zondagochtend. De Engelse krant heeft via een klokkenluider uitgelekte e-mails en documenten in handen gekregen waaruit dit blijkt. Op deze manier moest de indruk worden gewekt dat er in onder meer de Verenigde Staten en Australië geen draagvlak bestond voor een WK.

Journalisten, bloggers en andere hooggeplaatste figuren, onder wie voormalig CIA-agenten, kregen een vergoeding uit Qatar om zich in de media negatief uit te laten over de bids van de Verenigde Staten en Australië. Verder kreeg een Amerikaanse professor 9000 dollar, omgerekend ruim 7700 euro, om een vernietigend rapport over het Amerikaanse bid te schrijven. De conclusie van het rapport, dat een WK negatieve financiële gevolgen zou hebben voor de Verenigde Staten, werd vervolgens gretig doorgestuurd naar verschillende media.

Daarnaast werden groepen studenten gestuurd om te demonstreren tegen een WK, bijvoorbeeld in Australië. Op deze manier wilde men ervoor zorgen dat er in de rivaliserende landen geen draagvlak zou zijn voor een eventueel WK, wat een belangrijke eis van de FIFA is. Volgens de regels van de wereldvoetbalbond is het verboden om op een dergelijke manier de andere kandidaten in een negatief daglicht te zetten. Volgens de klokkenluider was er sprake van een gericht en uitgebreid opgezet plan om de andere bids af te troeven.

De strategie van het Qatarese bid is opgezet en uitgevoerd door Brown Lloyd Jones (BLJ), een communicatiebedrijf uit New York. Er zou een e-mail van Michael Holtzman, president van BLJ, zijn uitgelekt, waarin hij schrijft over de strategie. “De afgelopen maanden hebben we een uitgebreide operatie ondernomen om de concurrerende bids te ondermijnen, in het bijzonder Australië en de Verengide Staten”, zo citeert The Times Holtzman. Zowel het bestuur van het Qatar-bid als BLJ heeft niet gereageerd op de aantijgingen van de Engelse krant.

Het is niet de eerste keer dat de kandidatuur van Qatar in opspraak raakt. Eerder deed de FIFA twee jaar lang onderzoek naar corruptie in de toewijzingsprocedure, maar hiervoor werd geen bewijs gevonden. Het is onduidelijk welke gevolgen de onthullingen van The Times hebben voor het WK van 2022, aangezien er volgens de krant nu sprake is van ‘hard bewijs’. Naast Australië en de Verenigde Staten waren ook Zuid-Korea en Japan kandidaat voor de organisatie van het eerstvolgende WK.